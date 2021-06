Rallye de Sardaigne: Thierry Neuville plus en forme dans le second passage

Les deux spéciales de la matinée sont à nouveau parcourues avant de rentrer au parc d’assistance à Alghero. C’est donc sur le 1er tronçon de la matinée (22,29 km) que se déroule la 3e spéciale du jour. Apparemment, les choses vont un peu mieux pour Thierry Neuville qui a amélioré son chrono du matin de 24,1 sec alors qu’Ogier a fait mieux de 13,3 et Tanak, l’homme fort de ce début de rallye, de 10,9 sec.

Ce 3e temps de notre compatriote lui permet de se sentir plus en confiance pour la suite et de grappiller quelques secondes à Ogier. Et puis… se retrouver derrière un pilote du calibre de Katsuta, voilà qui doit faire mal à l’ego de Thierry Neuville. Le Belge occupe désormais la 6e place provisoire en raison du mauvais chrono signé par Evans dans ce secteur.