Geert Molenberghs met en garde avant le Codeco: «Nous sommes en quatrième position en Europe. Il faut rester prudent»

Geert Molenberghs, biostatisticien à la KU Leuven, se réjouit de la baisse des indicateurs en Belgique mais reste néanmoins prudent avant le Codeco de ce vendredi. En effet, les ministres se réunissent cet après-midi pour préciser les assouplissements de cet été.

« Nous sommes en quatrième position en Europe. Il faut rester prudent », prévient l’expert interviewé par HLN.

Les indicateurs sont pourtant toujours à la baisse depuis plusieurs semaines. Comme le rappelait Yves Van Laethem lors de la conférence de presse du Centre de crise, le cap fixé en novembre 2020 des 75 hospitalisations quotidiennes va même enfin être atteint. « Mais en Europe, seuls la Lituanie, les Pays-Bas et la Lettonie ont des chiffres plus élevés que nous. Nous nous améliorons, mais plus lentement que d’autres pays européens. Nous continuons à préconiser la plus grande prudence en matière de contacts. Ne pas trop se relâcher est donc le message scientifique ».

« Si on commence à faire beaucoup de fêtes où aucune règle n’est respectée, et où il y a beaucoup de personnes non vaccinées, ou partiellement vaccinées, il y a aura à nouveau une flambée. Dans un contexte où le variant indien se propage chez nous, ce n’est vraiment pas ce dont nous avons besoin… »