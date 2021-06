Rallye de Sardaigne: Thierry Neuville remonte à la 4e place

La matinée s’achève, au rallye de Sardaigne, par la spéciale 4 (14,36 km) déjà disputée ce matin. Comme dans le secteur précédent, Thierry Neuville a mieux limité les dégâts que ce matin mais son chrono est à pratiquement 3 secondes de celui d’Ott Tanak, le leader du rallye. La place de leader est d’autant plus confortable pour l’Estonien que Kalle Rovanperra est sorti de la route dans ce tronçon. Jusque-là, le jeune Finlandais occupait la 2e place. C’est désormais à Dani Sordo qu’elle revient pour former un doublé virtuel de l’équipe coréenne au terme de cette demi-étape.

L’abandon de Rovanperra et le chrono plus lent de Katsuta permettent à Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe de grimper à la 4e place mais à 16,4 secondes de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia.

Cet après-midi, les concurrents partiront à l’assaut de deux nouvelles spéciales qu’ils disputeront à nouveau dans la foulée. Ce qui représentera au total 54,1 km chronométrés.

Le classement à l’issue de l’ES4 : 1. Tanak-Jarveoja (Hyundai i20) 44 : 27,4 ; 2. Sordo-Rozada (Hyundai i20) à 16,9 ; 3. Ogier-Ingrassia (Toyota Yaris) à 18,8 ; 4. NEUVILLE-WYDAEGHE (Hyundai i20) à 35,1 ; 5. Katsuta-Barritt (Toyota Yaris) à 40,3 ; 6. Evans-Martin (Toyota Yaris) à 41,5