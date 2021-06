Le projet de PRU du quartier Léopold approuvé provisoirement par la Wallonie

Le projet de périmètre de remembrement urbain (PRU) qui doit permettre la requalification du quartier Léopold, à Namur, a été adopté provisoirement par Willy Borsus (MR), ministre wallon en charge de l'aménagement du territoire, ont indiqué vendredi les autorités communales. L'enquête publique se déroulera du 9 juin au 8 juillet.

La validation définitive du PRU doit permettre une mixité des fonctions dans le quartier, avec à la fois des commerces, des bureaux et des logements. En dépendent également la requalification et la redistribution des espaces publics au sein de l'îlot Léopold (square et place). "Cette démarche s'inscrit dans un projet global de requalification du nord de la corbeille", précise la Ville de Namur. "Elle doit offrir une perspective communale de dynamisation du centre-ville via un effet d'entrainement escompté sur les initiatives futures de rénovation dans et autour du périmètre."

En pratique, le PRU présenté est constitué de 18.000 mètres carrés de surfaces commerciales, 10.000 de bureaux, 11.600 de logements et 4.000 d'espaces publics. A ceci, s'ajoute un parking souterrain de 800 à 900 places.

Pour l'enquête publique, le collège communal a décidé de ne pas se limiter aux formalités prescrites. Les Namurois auront ainsi accès à une maquette et une version électronique du dossier sur le site web de la Ville. Des webinaires sont également programmés.

A l'issue du processus d'enquête, les autorités communales espèrent pouvoir introduire une demande de permis intégré à la fin de l'année, en vue de son obtention fin 2022. Les travaux pourraient alors commencer début 2023 pour se terminer fin 2025.