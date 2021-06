Voici les règles à respecter pour voyager cet été

Les personnes qui reviennent de zones vertes et oranges ne devront subir ni test, ni quarantaine. Les voyages vers des pays hors de l’Union resteront quant à eux déconseillés, pas interdits. Ces éléments sont déjà en vigueur. Par contre, il y a du changement pour les retours de zone rouge.

Pour les résidents belges, il n’y aura pas de quarantaine pour les personnes vaccinées. Idem pour les personnes qui disposeront d’un certificat de rétablissements. Pour les personnes qui ont subi un test, pas de quarantaine non plus, mais le test (PCR) doit avoir été effectué au plus tôt 72 heures avant le retour. Pour les plus de 16 ans, le test PCR est requis et pour les 6 à 12 ans, un test salivaire suffira. Les moins de 6 ans sont dispensés de test.

Pour les non-résidents, les mêmes règles s’appliquent, sauf qu’il faut une test PCR dès 6 ans.

Pour les personnes résidents qui reviennent de territoires avec variants, les règles sont plus strictes. Une quarantaine de 10 jours est obligatoire, ainsi qu’un test PCR aux jours 1 et 7. Pour les non-résidents, l’accès en Belgique est interdit sauf voyage essentiel.

Lire aussi Voyages: les recommandations de la Commission européenne pour cet été

La Belgique maintient d’autre part le « passenger locator form » aux fins de tracing des autres personnes en cas de contamination et pour pouvoir détecter le pays de contamination.

On notera aussi que les voyages de moins de 48 heures n’entraine aucune obligation de test ni de quarantaine, comme actuellement.

Pour être considéré comme vacciné, il faudra avoir reçu deux doses depuis au moins deux semaines. Le certificat de rétablissement aura lui une durée de 180 jours.

Ces mesures entreront en vigueur dès le 1er juillet.

Le gouvernement va aussi subsidier les tests PCR à raison de 55 euros pour les 6-17 ans non vaccinés, les personnes qui n’ont pas été invitées à se faire vacciner et celles qui ont reçu l’invitation mais n’ont pas encore été vaccinées. Cette intervention peut être demandée deux fois. Il faudra disposer d’un code à activer deux fois, que donnera le SPF Santé publique.