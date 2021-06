Coronavirus - "De nombreux entrepreneurs restent sans perspectives claires", déplore l'UCM

Le comité de concertation a confirmé la vague de réouvertures du 9 juin, ce qui représente un "soulagement" pour l'UCM, mais les conditions à remplir pour le redémarrage demeurent "très contraignantes" et de nombreux entrepreneurs, notamment dans l'événementiel ou le monde de la nuit "restent sans perspectives claires, faute de précisions essentielles", regrette l'organisation de classes moyennes.

Pour l'UCM, le fait que les assouplissements préalablement annoncés pour le 9 juin aient été confirmés ce vendredi est "le minimum de ce qu'on pouvait attendre au vu de l'évolution extrêmement positive des chiffres de l'épidémie". L'UCM a déjà le regard tourné vers le prochain comité de concertation prévu vendredi prochain (11 juin).

"La progression de la vaccination et la couverture quasi complète des personnes à risque modifient rapidement l'équilibre à tenir entre la sécurité sanitaire et la liberté de travailler et de gagner sa vie. Il ne faut pas attendre le risque zéro pour le Covid, au risque de provoquer des dégâts plus importants, y compris en matière de santé publique', juge encore l'UCM.