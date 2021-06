De violents orages frappent le pays (vidéos)

Ce vendredi, de violents orages ont touché le pays et de nombreuses communes ont connu des inondations.

Ce soir, l’IRM prévoit encore de nombreuses averses qui pourront être intenses et orageuses. Des cumuls de 30 l/m² en 1h pourront encore temporairement se produire, surtout dans le nord-est du pays.

L’activité orageuse diminuera à partir de la frontière française mais des averses résiduelles resteront possibles durant la nuit, notamment sur l’ouest et le nord du pays. Le ciel sera partiellement à très nuageux, et des nuages bas pourraient réduire la visibilité sur les hauteurs de l’Ardenne. Les minima seront compris entre 13 et 17 degrés. Le vent sera modéré à assez fort de secteur nord à nord-nord-est à la côte ; dans l’intérieur des terres, il sera faible à modéré de secteur sud à sud-ouest ou de direction variable.