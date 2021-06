Mariages, fêtes, événéments...: les règles en vigueur à partir du 9 juin

Pour les mariages civils, sont acceptés un maximum de 100 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, l'officier d'état civil et le ministre du culte non-compris. Ce nombre de personnes est accepté dans les bâtiments prévus pour le mariage, indépendamment du nombre de pièces à l'intérieur.

Dans le cas où le mariage se déroule à l’extérieur, un maximum de 200 personnes sont acceptées.

Evénements :

Un public assis de maximum 200 personnes peut assister à des événements, des représentations culturelles ou autres, des compétitions et entrainements sportifs et des congrès, pour autant qu'ils soient organisés à l'intérieur dans le respect des modalités prévues (75% de la capacité), et par le protocole applicable, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités locales.

Un public de maximum 400 personnes peut assister à des événements, des représentations culturelles ou autres, des compétitions et entrainements sportifs, et des congrès, pour autant qu'ils soient organisés à l'extérieur.

Ces changements seront d’application dès le 9 juin.