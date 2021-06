Roland-Garros: Fabio Fognini se blesse aux doigts après avoir violemment frappé sa main contre sa raquette (vidéo)

Après Barty et Osaka, c’est Sabalenka qui a quitté cette édition, désormais orpheline de ses trois premières têtes de série après six jours de compétition ! Le tableau féminin se vide de ses favorites, comme une bière pression dans la chaleur d’un bistrot parisien, et on n’oubliera pas de rappeler les autres éliminations précoces de Muguruza, Kvitova, Andreescu, sans oublier le forfait de Halep ! C’est bien simple dans le bas de tableau, il reste une seule joueuse du top 10 : Serena Williams !