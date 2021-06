Le guide complet de l’Euro 2020

Treize pays au départ et finalement onze à l’arrivée accueillent l’Euro 2020, une révolution née de la fertile imagination de Michel Platini, l’ex-président de l’UEFA.

Reportée d’un an en raison de la pandémie de Covid-19, la compétition aura finalement bien lieu du 11 juin au 11 juillet. Et ce, avec la présence de supporters, la jauge variant d’une ville à une autre. La Belgique, qui rêvait de recevoir le match d’ouverture, a été évincée du projet suite à son incapacité à trouver un terrain d’entente au sujet de la création d’un stade national à Bruxelles. Une sérieuse claque pour la première nation au ranking FIFA...

Roberto Martinez n’a jamais caché son regret. Lui qui, avec les Diables, est contraint, au premier tour, de défi er la Russie et le Danemark sur leur terrain, respectivement à Saint-Pétersbourg et Copenhague. Le coach fédéral estime toutefois que l’équipe nationale belge est plus forte qu’en 2018, année du bronze au Mondial. L’or, qui avait échappé aux Diables battus en fi nale face à la RFA il y a 41 ans, doit être cette fois à la portée de cette Belgique, subtil mélange d’expérience et de talent.L’heure est, il est vrai, venue de gagner pour cette génération dorée, comme le souligne le slogan de la Fédération : #Deviltime.

Du 31 mai, jour du rassemblement des Diables à Tubize, au 11 juil-let, jour de la finale à Wembley, sur l’ensemble de nos plateformes ( journal et digital), nos envoyés spéciaux et nos experts vous feront vivre au plus près cet Euro qui sera, quoi qu’il arrive, historique.

> Retrouvez le supplément Euro dans votre journal.