José Mourinho analyse les chances des Diables rouges à l’Euro: «C’est maintenant ou jamais pour eux, ils peuvent le faire»

Avant d’enfiler son costume d’entraîneur de l’AS Rome, José Mourinho suivra l’Euro 2020 en tant qu’analyste pour le journal anglais The Sun. À une semaine du début du tournoi, le tacticien portugais a livré ses pronostics, évoquant notamment les Diables rouges.

« La Belgique est une équipe très forte remplie de bons footballeurs », déclare Mourinho.« Kevin De Bruyne est devenu un joueur fantastique et l’évolution de Youri Tielemans a été très, très bonne depuis son arrivée en Premier League. Ils ont beaucoup de créativité et Romelu Lukaku est un buteur qui a connu une évolution incroyable en deux ans avec l’Inter Milan. »

Un avis optimiste donc quant aux chances des Diables rouges, d’autant plus en sachant que c’est une équipe composée de joueurs « qui sont ensemble depuis longtemps et ont beaucoup d’expérience ». « Roberto Martinez est un bon manager. Il a passé quelques années avec eux à développer l’équipe, un certain style de jeu, une certaine façon de jouer, il s’est adapté aux qualités des joueurs. Je pense qu’il peut faire quelque chose de spécial – et quand je dis spécial, je dis plus que les demi-finales de la Coupe du monde. Je pense que c’est maintenant ou jamais pour eux, car beaucoup de joueurs ont atteint l’âge idéal pour réussir. Ils peuvent le faire. »

Par ailleurs, Mourinho pointe Kevin De Bruyne comme le joueur clé des Diables rouges, tandis que Thibaut Courtois, Romalu Lukaku et Eden Hazard sont les autres stars de notre équipe nationale.