France: ce qui change dès le 9 juin

Ce mercredi 9 juin, plusieurs changements entreront en vigueur en France.

Le couvre-feu sera repoussé à 23 heures, la réouverture des restaurants et cafés à l’intérieur pourra se faire. Les salles de sport réouvriront également leurs portes. Enfin, les règles entourant le télétravail seont assouplies.

Les prochains assouplissements sont prévus le 30 juin.

Se rendre en France

Les Européens vaccinés contre le covid pourront entrer en France à partir du 9 juin sans avoir à présenter de preuve de test PCR négatif, a annoncé vendredi le ministre français chargé des Transports.

« Nous annonçons qu’à compter du 9 juin prochain (…) les Européens qui sont vaccinés pourront venir en France sans test PCR », a déclaré le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, à l’antenne de la télévision CNEWS.

Une preuve de test négatif (PCR ou antigénique) sera toujours exigée pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni et des Etats-Unis notamment, qu’ils soient vaccinés ou non, selon un document publié vendredi par le gouvernement.

Stratégie de réouvertureA partir du 9 juin, les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers seront rouverts selon des modalités qui varient en fonction de la situation sanitaire des pays classés par couleur (vert, orange et rouge) et de la vaccination, selon un document appelé « stratégie de réouverture des frontières ».

Pour les pays classés « orange, comme les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne, un test PCR ou antigénique est exigé si le voyageur est vacciné, sinon il lui faut un motif impérieux, un test négatif et il sera en auto-isolement de 7 jours.

