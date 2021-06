Jusqu’à 24 degrés: les prévisions météo des prochains jours

Ce samedi, le ciel sera généralement très nuageux et quelques averses se déplaceront de la côte vers l'Ardenne rapporte l’IRM. Il fera brumeux dans la plupart des régions en matinée.

Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra sec dans l'ouest avec des éclaircies, même larges en région côtière. Les maxima seront compris entre 15 degrés en bord de mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 19 degrés dans le nord-est du pays. Le vent sera généralement modéré d'ouest à nord-ouest dans l'intérieur des terres. A la mer, il sera modéré à assez fort de nord-ouest avec des rafales jusqu'à 50 km/h.

Dimanche, le temps restera souvent sec avec des éclaircies sur l'ouest et le centre. Sur l'est, il fera plus nuageux et une averse pourrait même se produire en Ardenne. Les maxima se situeront entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et 22 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré de secteur nord.

Lundi, le temps deviendra assez ensoleillé sur l'ouest du pays. Sur le centre et particulièrement sur l'est, la nébulosité restera probablement plus abondante et une averse isolée ne sera d'ailleurs pas exclue. Les maxima oscilleront entre 16 et 22 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur nord.

Mardi, le temps restera pratiquement sec avec des éclaircies et des champs nuageux. Les maxima seront compris entre 19 et 24 degrés. Le vent sera faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

Mercredi, le temps restera généralement sec et le temps deviendra assez ensoleillé malgré la formation de quelques cumulus en cours de journée. Les maxima varieront de 19 à 25 degrés.

