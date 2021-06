Rallye de Sardaigne: Tanak abandonne, Ogier en tête et Neuville 4e

Coup de théâtre dans la 12e et dernière spéciale du rallye de Sardaigne ce samedi matin : Ott Tanak, qui dominait outrageusement ses rivaux jusque-là, a été contraint à l’abandon. L’Estonien a heurté une grosse pierre et endommagé sa Hyundai. Impossible de poursuivre la course. Ogier a été victime d’un incident similaire, mais il a atteint l’arrivée.

Le voici en tête de l’épreuve sarde avec 17,5 secondes d’avance sur Dani Sordo. Du grand art du côté du Français qui, jusqu’ici, fait à nouveau preuve d’un sens tactique hors du commun.

Thierry Neuville, de son côté, est parvenu à reprendre 2 secondes dans ce dernier secteur à Elfyn Evans, désormais 3e du classement provisoire. À ce stade, le Gallois compte 8,5 secondes sur notre compatriote.

Cet après-midi les concurrents disputeront deux spéciales à deux reprises, ce qui représentera 55,46 km chronométrés.