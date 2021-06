Culture: voici le calendrier de déconfinement

Dès le 9 juin, des premiers assouplissements feront leur entrée pour le secteur culturel. Les cinémas rouvriront leurs portes à cette date. Un public assis de maximum 200 personnes peut assister à des événements (avec un maximum de 75 % de la capacité totale), des représentations culturelles ou autres, des compétitions et entrainements sportifs et des congrès, pour autant qu'ils soient organisés à l'intérieur, en respect des mesures prévues. Les représentations à l’extérieur pourront accueillir 400 personnes, avec masque et distanciations sociales.

A partir du 30 juillet, les activités culturelles se déroulant à l’intérieur pourront accueillir 3.000 personnes, avec masque et distanciation sociale toujours. A l’extérieur, la jauge passe alors à 3.000 personnes.

Le 13 août, les grands événements sont autorisés : un maximum de 75.000 personnes peut se rassembler. Les conditions sont soit une couverture vaccinale complète depuis deux semaines, soit un test PCR négatif de moins de 72 heures ou encore, un test antigénique négatif sur place).