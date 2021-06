Grande première à l’Union Belge: deux administrateurs indépendants siégeront au Conseil d’Administration

L’Union Belge de football (URBSFA) a annoncé ce samedi avoir intégré pour la première fois deux administrateurs indépendants dans son conseil d’administration allégé et renouvelé.

Fin 2020, l’assemblée générale de la fédération a décidé à l’unanimité de nommer des administrateurs indépendants au Conseil d’Administration restreint de l’URBSFA. Samedi, Pascale Van Damme et Paul Van den Bulck ont été nommés lors de l’Assemblée générale.

« En tant que plus grande fédération sportive belge, l’Union Belge de football attache beaucoup d’importance à une bonne gouvernance et met l’accent depuis quelque temps déjà sur davantage de diversité à tous les niveaux en son sein », indique-t-elle dans un communiqué de presse. « L’arrivée d’administrateurs indépendants permet à l’URBSFA de composer un Conseil d’Administration plus diversifié, de permettre un contrôle externe au niveau de son plus haut organe et de s’adjoindre de nouvelles compétences extérieures au monde du football. »

Le nouveau Conseil d’Administration se compose désormais de 10 membres (contre 12 auparavant). Outre Pascale Van Damme et Paul Van den Bulck, siégeront également au sein du Conseil d’Administration Michael Verschueren, Bruno Venanzi, Peter Willems et Michel Louwagie pour la Pro League, Benjamin Vasseur et Philippe Godin pour l’ACFF ainsi que Marc Van Craen et Robert Huygens pour Voetbal Vlaanderen.

Peter Willems et Michel Louwagie sont nouveaux tandis que Mieke De Clercq, Joseph Allijns, Paul Van Der Schueren, Mehdi Bayat, Gaston Schreurs et Jan Van Onsem quittent le Conseil d’Administration. Comme annoncé préalablement, Robert Huygens occupera la fonction de Président de l’URBSFA ad interim jusque fin août, période à laquelle le Conseil d’Administration élira un nouveau Président.

Peter Bossaert, CEO de l’URBSFA, estime que « c’est un jour historique pour le football belge ». « Je n’insisterai jamais assez sur l’importance d’une bonne gouvernance. Pascale Van Damme et Paul Van den Bulck sont de magnifiques personnalités, passionnées par notre sport. Leur arrivée constitue réellement une plus-value pour notre Conseil d’Administration. »