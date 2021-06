Euro de hockey: les Red Lions entament le tournoi avec une victoire 4-2 sur l’Espagne (vidéo)

La Belgiquea remporté son premier match du groupe A au championnat d’Europe de hockey sur gazon samedi à Amsterdam aux Pays-Bas. Les Red Lions l’ont emporté 4-2 contre l’Espagne avec des buts d’Alexander Hendrickx (10e), Tom Boon (33e, 50e) et Cédric Charlier (45e). José Basterra (7e) et Xavi Lleonart (54e) ont inscrit les buts espagnols.

Dans un remake dans la finale du dernier Euro remportée par la Belgique, les Red Lions étaient surpris en début de match et l’Espagne ouvrait le score sur sa première occasion via José Basterra (7e).

La réaction belge ne se faisait pas attendre et Alexander Hendrickx rétablissait l’égalité d’une frappe surpuissante sur penalty corner (10e). Dans le deuxième quart-temps, les troupes de Shean McLeod dominaient les débats mais de manière trop stérile face à une formation espagnole bien en place.

Après la pause, les champions d’Europe et du monde en titre passaient la deuxième et prenaient les commandes grâce à un but de Tom Boon. Un beau cadeau pour l’attaquant du Léopold qui fêtait sa 300e cap samedi. Mise en difficulté derrière, la Belgique pouvait compter sur Vincent Vanasch qui détournait deux tentatives espagnoles consécutives.

Les Red Lions terminaient leur troisième quart-temps sur une bonne note. Sur un effort en solitaire, Cédric Charlier donnait deux buts d’avance à la Belgique à 30 secondes de la fin du quart-temps (45e). Dans le dernier quart-temps, Tom Boon mettait la Belgique sur du velours en transformant un nouveau pc (50e) avant que Xavi Lleonart ne réduise la marque sur stroke (54e).

La Belgique prend donc déjà la tête du groupe A avec l’Angleterre qui a pris largement le dessus sur la Russie samedi matin avec une victoire 5-0. Les Red Lions affronteront l’Angleterre dimanche à 19h45 pour leur deuxième match de poule.