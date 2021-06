Voyages: les pays en zone verte et orange (carte)

Le Comité de concertation a déterminé les règles pour les voyages au sein de l’Union européenne cet été. Notamment, grâce au certificat covid numérique européen. Ce certificat sera utilisé dans tous les pays de l’UE à partir du 1er juillet et prouve que son titulaire a été vacciné, testé négatif ou est guéri du coronavirus.

Les voyages à destination de pays situés en dehors de l’Union restent vivement déconseillés.

Les règles au retour

Retour de zone verte ou orange

Pas d’obligation de quarantaine ou de test. Attention : le statut d’une zone peut changer pendant votre séjour.

Retour de zone rouge

Les personnes disposant d’un certificat covid numérique européen attestant d’une vaccination complète (+ 2 semaines), d’un test PCR négatif récent (< 72 heures) ou d’un certificat de rétablissement ne doivent pas se mettre en quarantaine.

Les personnes qui se font tester à leur arrivée (jour 1 ou jour 2) ne doivent pas se mettre en quarantaine. Pour les jeunes à partir de 12 ans, un test PCR négatif est demandé. Les enfants de moins de 12 ans sont dispensés de test.

Retour de zone à très haut risque (variants préoccupants) :

Quarantaine obligatoire de 10 jours avec test PCR effectué le jour 1 et le jour 7. Cette obligation s’applique aussi aux personnes ayant une vaccination complète ou ayant déjà effectué un test qui s’est révélé négatif dans le pays en question. Il s’agit en effet de variants dangereux du virus que nous voulons tenir à l’écart de l’Europe.

Le Passenger Location Form reste en vigueur

L’utilisation du Passenger Location Form demeure inchangée.

La distinction entre voyages professionnels et non professionnels, quant à elle, tombe : à partir du 1er juillet, les personnes qui effectuent un voyage professionnel devront aussi remplir le PLF, en lieu et place de l’outil Business Travel Abroad (BTA).

Deux tests PCR gratuits

Les enfants et les jeunes âgés de 6 à 17 ans et les adultes qui n’ont pas encore eu l’occasion de se faire vacciner complètement et ainsi de s’immuniser verront le coût de leur test PCR remboursé, avec un plafond de 55 euros. Sont concernés les tests réalisés en Belgique après avoir reçu un code Corona Test Prescription du SPF Santé publique.

L’intervention financière peut être réclamée maximum deux fois, pendant les mois de juillet, août et septembre.

