Shelly-Ann Fraser-Pryce devient la 2e performeuse de l’histoire sur 100 m

La star jamaïcaine du sprint Shelly-Ann Fraser-Pryce est devenue la deuxième femme la plus rapide de l’histoire sur 100 m samedi, en réalisant un temps record de 10.63 secondes (vent : +1,3m/s) lors du meeting Olympic Destiny à Kingston, en Jamaïque.

La championne du monde en titre et double championne olympique du 100 m (2008 et 2012), âgée de 34 ans, frappe un grand coup à moins de deux mois des Jeux Olympiques de Tokyo. Elle avait terminé 3e à Rio en 2016 derrière sa compatriote Elaine Thompson et l’Américaine Tori Bowie.

Seule l’inatteignable Américaine Florence Griffith-Joyner, détentrice depuis 1988 du record du monde en 10.49 secondes, le 16 juillet 1988 à Indianapolis, a fait mieux qu’elle sur la distance reine.