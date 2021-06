La Russie, premier adversaire de la Belgique à l’Euro, se défait de la Bulgarie en match amical

La Russie, premier adversaire de la Belgique à l’Euro (12 juin, 21 heures), a battu la Bulgarie 1-0 samedi à la VTB Arena de Moscou. Alexander Sobolev a inscrit sur penalty l’unique but de la rencontre (84e).

La première période a été essentiellement gérée par les Russes, qui ont été en possession du ballon pendant 63 % du temps. Mais cette domination n’aura pas généré de grandes occasions parce que les visités, bien qu’ayant forcé quatre coups de coin, ont principalement évolué dans leur camp. La rencontre ne s’est pas emballée parce que les Bulgares se sont montrés timides offensivement mais aussi à cause des nombreuses fautes (11 de chaque côté).

S’ils n’avaient cadré qu’un seul tir sur six avant le repos, les Russes ont été plus précis par la suite. Georgiy Dzhikiya.(68e), Yuri Zhirkov (73e) et Dalker Kuzyaev (77e) ont frôlé le but mais Sobolev n’a pas manqué l’occasion de donner la victoire aux Russes sur un penalty accordé pour une faute sur Alexei Miranchuk (84e). L’attaquant du Spartak Moscou a été proche de signer un doublé mais sa reprise de la tête sous la barre a été sortie par le gardien bulgare (90e+1).

La composition russe : Shunin – Karavaev (72e Fernandes), Dzhikiyan, Semenov, Zhirkov (78e Miranchuk) – Barinov (51e Diveyev), Ozdoev – Zobnin, Golovi (62e Mostovoy), Ionov (46e Kuzyayev) – Dzyuba (58e Sobolev)