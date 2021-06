12 références pop cachées dans Ready Player One

Economiste de formation, le Suisse Martin Kallen (57 ans) mène à bien l’organisation de son cinquième Championnat d’Europe des Nations. Arrivé dans le giron de l’UEFA en 1994, le Bernois, aujourd’hui Chief Executive Officer d’UEFA Events, a dirigé le tournoi au Portugal (2006), en Autriche et Suisse (2010), en Pologne et Ukraine (2014) et en France (2018).