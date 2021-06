Elise Mertens éliminée de Roland-Garros: «C’était difficile de trouver des solutions»

Elise Mertens (WTA 15) était déçue, forcément, samedi soir, après son élimination au troisième tour à Roland-Garros, la 2e levée du Grand Chelem de tennis. Sur le court Simonne Mathieu, dans les serres d’Auteuil, la Limbourgeoise a mordu la poussière contre la Grecque Maria Sakkari (WTA 18), qui l’avait déjà battue sur la terre battue de Rabat en 2019. Au terme d’une belle bagarre de 2h52, elle s’est inclinée 7-5, 6-7 (2/7) et 6-2.

« Je me suis battue et j’ai tout donné, du début à la fin, mais elle a très bien joué », a reconnu la N.1 belge. « Son niveau de jeu était très élevé, dans les trois sets. Elle n’a pas vraiment connu de creux, du moins je trouve. C’était difficile d’obtenir des points gratuits ou de frapper des coups gagnants. Elle a bien servi et ses frappes étaient très puissantes. Même à la fin du match, elles continuaient à passer, avec peu de fautes et de déchets. Je ne peux dès lors pas vraiment dire où le bât a blessé. Peut-être que vers la fin, j’ai joué un peu court, ce qui lui a permis de décocher ses frappes puissantes. J’ai néanmoins essayé de rester dans le match. Mais cela n’a pas suffi, et je le regrette. »

Le paradoxe veut qu’Elise Mertens a joué son meilleur match depuis le début du tournoi lors de ce troisième tour, mais Maria Sakkari s’est montrée plus costaude qu’elle. L’Athénienne fut meilleure au service – 9 aces à 2 et 66 % des points gagnés derrière sa première balle contre 59 % à la N.1 belge – plus conquérante – 53 coups gagnants à 31 – et peut-être aussi plus solide physiquement. Bref, plus forte, tout simplement.

« Je trouve que j’ai mieux joué que lors de mes deux précédents matches », a-t-elle poursuivi. « En outre, il y avait une belle ambiance, avec beaucoup de supporters belges qui m’ont encouragée. Mais bien sûr, la tâche devient de plus en plus difficile au fil des tours. C’est dommage d’avoir concédé mon service dès le premier jeu du troisième set après avoir gagné ce tie-break. D’un autre côté, j’ai tout de même pris 6-2, ce qui signifie qu’elle m’a breakée une deuxième fois. C’était difficile de trouver des solutions, car elle défendait bien aussi et dès que je jouais un peu court, elle pouvait s’appuyer sur son coup droit ou lâcher un revers croisé. J’étais préparée, mais mon troisième set n’a pas été suffisamment bon pour gagner. »