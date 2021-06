À une semaine du premier match de l’Euro en Russie, la défense de la Belgique est l’objet de toutes les discussions. Entre ceux qui misent sur les éléments les plus expérimentés et ceux qui craignent leur défaillance, force est de constater que l’arrière-garde noire-jaune-rouge pose beaucoup de questions. Et que celles-ci sont plus nombreuses que les réponses sur le sujet alors que les Diables filent tout droit vers leur dernier test contre la Croatie ce dimanche soir (20h45).