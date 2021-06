Roger Federer qualifié pour les 8es à Roland-Garros: «Je ne sais pas si je vais jouer»

« Je ne sais pas si je vais jouer » en 8e de finale de Roland-Garros contre Matteo Berrettini, a déclaré Roger Federer après avoir bataillé plus de trois heures et demie dans la nuit de samedi à dimanche pour se qualifier.

« Je dois décider si je continue à jouer ou non. N’est-ce pas trop risqué de continuer à tirer (sur le genou), n’est-ce pas le bon moment pour se reposer ? », s’est-il interrogé en conférence de presse, en référence au tournoi de Halle qui débute le 14 juin et va lancer sa saison sur gazon.

Revenu à la compétition en mars, après deux opérations au genou droit en 2020, le Suisse qui fêtera ses 40 ans en août a fait de Wimbledon son objectif prioritaire.

« À chaque match, je dois réévaluer la situation et voir le lendemain matin dans quel état je me réveille et comment va mon genou. C’est peut-être même encore plus vrai après un match aussi long que celui d’aujourd’hui », a précisé l’ex-N.1 mondial aujourd’hui 8e.

Roger Federer, qui joue son premier Grand Chelem depuis seize mois, s’est qualifié pour les huitièmes de finale au bout d’un bras de fer de plus de trois heures et demie avec l’Allemand Dominik Koepfer (59e), battu 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), 7-5, dans le huis clos de la nuit parisienne dimanche.

Le Suisse aux vingt trophées en Grand Chelem, qui n’avait encore jamais joué de match à huis clos, se souviendra sûrement de cette première tant Koepfer lui a donné du fil à retordre.