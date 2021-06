Jusqu’à 26 degrés, le retour des averses: les prévisions météo de la semaine

Ce dimanche, le temps restera sec sur la plupart des régions et le soleil s'imposera sur l'ouest et le centre du pays, rapporte l’IRM. Sur l'est, il y aura d'abord pas mal de nuages avec en Ardennes localement des brouillards épais. Des éclaircies s'y développeront ensuite progressivement l'après-midi. Les maxima se situeront entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et 22 degrés sur le centre. Le vent sera modéré de secteur nord.

Lundi, le soleil s'imposera tout au long de la journée sur l'ouest avec quelques voiles d'altitude. Sur les autres régions, la nébulosité sera d'abord abondante. En cours d'après-midi, les éclaircies devraient toutefois se développer très progressivement sur le centre. Sur l'est, le temps restera très nuageux à couvert avec la possibilité de quelques faibles averses localisées. Les maxima oscilleront entre 16 degrés en Hautes-Fagnes et 23 degrés en plaine.

Mardi, le temps débutera avec de belles éclaircies. En cours de journée, les éclaircies alterneront avec davantage de nuages, mais le temps restera sec à une ondée près. Les maxima seront compris entre 19 degrés en haute Ardenne ainsi qu'à la côte et 24 degrés en plaine.

Mercredi, le temps sera sec et généralement ensoleillé. Les maxima atteindront des valeurs comprises entre 18 et 24 degrés.

Jeudi, le temps devrait être à nouveau assez ensoleillé malgré le développement de nuages en cours de journée. Le temps restera porbablement sec. Les températures augmenteront encore un petit peu avec des valeurs affichant de 19 degrés en bord de mer à 26 degrés en Campine.

Vendredi, la journée débutera avec beaucoup de soleil. Dans le courant de l'après-midi, des nuages cumuliformes se développeront qui pourront isolément tourner en averse. Les maxima dans le centre du pays se situeront autour de 25 degrés.

