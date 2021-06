France, Espagne...: ce qui change la semaine prochaine pour partir en voyage

A partir de lundi, les voyageurs pourront se rendre en Espagne sans se soumettre à un test PCR obligatoire. Un test antigénique négatif, une preuve de vaccination complète ou de guérison du covid-19 suffiront désormais pour entrer dans le pays, a annoncé vendredi le ministère espagnol de la Santé.

La ministre de tutelle Carolina Darias a exprimé l’espoir que l’Espagne retrouvera bientôt sa place de leader dans le tourisme international. Selon elle, l’assouplissement des mesures sanitaires est dû au succès de la campagne de vaccination. «Chaque jour, nous faisons un nouveau pas vers la normalisation», a-t-elle déclaré.

Le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé sur Twitter que dix millions d’Espagnols, sur une population de 47 millions d’habitants, sont entièrement vaccinés. Jusqu’à présent, 19 millions de personnes ont reçu au moins une première injection, écrit le journal El Pais.

Le nombre de nouvelles infections a fortement diminué au cours des dernières semaines. Vendredi, elles étaient de nouveau à moins de 5.000, soit moitié moins qu’à la fin avril. Madrid fait néanmoins office d’exception, la capitale restant considérée comme zone à risque au moins jusqu’au 20 juin.

France

Les Européens vaccinés contre le covid pourront entrer en France à partir du 9 juin sans avoir à présenter de preuve de test PCR négatif, a annoncé vendredi le ministre français chargé des Transports.

« Nous annonçons qu’à compter du 9 juin prochain (…) les Européens qui sont vaccinés pourront venir en France sans test PCR », a déclaré le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, à l’antenne de la télévision CNEWS.

Une preuve de test négatif (PCR ou antigénique) sera toujours exigée pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni et des Etats-Unis notamment, qu’ils soient vaccinés ou non, selon un document publié vendredi par le gouvernement.

Stratégie de réouverture

A partir du 9 juin, les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers seront rouverts selon des modalités qui varient en fonction de la situation sanitaire des pays classés par couleur (vert, orange et rouge) et de la vaccination, selon un document appelé « stratégie de réouverture des frontières ».

Pour les pays classés « verts » (Espace européen, Australie, Corée du Sud, Israël, Japon, Liban, Nouvelle-Zélande, Singapour), aucun motif impérieux n’est exigé et un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures est demandé aux seules personnes non vaccinées.

Les vaccinés sont ceux qui ont effectué une vaccination complète depuis au moins 14 jours à la date du voyage (et quatre semaines pour le vaccin Johnson & Johnson).

Pour les pays classés « rouge » (Afrique du Sud, Argentine, Bahreïn, Bangladesh, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Inde, Népal, Pakistan, Sri Lanka, Suriname, Turquie, Uruguay), un motif impérieux est nécessaire pour venir en France, des tests PCR ou antigéniques sont exigés que l’on soit vacciné ou non, et une quarantaine de 7 à 10 jours est imposée à l’arrivée sur le sol français.

Pour les pays classés « orange, comme les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne, un test PCR ou antigénique est exigé si le voyageur est vacciné, sinon il lui faut un motif impérieux, un test négatif et il sera en auto-isolement de 7 jours.

