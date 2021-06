Voici la compo probable des Diables rouges contre la Croatie

Dernier match de préparation pour les Diables rouges qui défient la Croatie ce dimanche soir au Stade Roi Baudouin (20h45). À cette occasion, Roberto Martinez tentera de se rapprocher au mieux de son équipe type pour l’Euro, lançant des joueurs qui n’ont pas joué face à la Grèce notamment.

Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen devraient ainsi retrouver leur place en défense, et Thibaut Courtois, dans sa cage. Le milieu de terrain et l’attaque vont aussi être remaniés, toujours sans Kevin De Bruyne et Axel Witsel. Eden Hazard est quant à lui attendu pour la seconde mi-temps.

La composition probable de la Belgique : Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Castagne, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard, Mertens, Lukaku, Carrasco

Le banc belge : Mignolet, Sels, Kaminski, Denayer, Mechele, Vanheusden, Sambi Lokonga, Vanaken, Praet, Meunier, Chadli, E. Hazard, Trossard, Doku, Batshuayi

Les absents belges : Witsel, De Bruyne, Boyata

La composition probable de la Croatie : Livakovic, Barisic, Caleta-Car, Vida, Vrsaljko, Modric, Pasalic, Brozovic, Perisic, Kramaric, Brekalo