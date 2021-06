Voyages: quelles conditions pour se rendre au Maroc

Le Maroc est en état d’urgence sanitaire depuis le 20 mars 2020 et ce au moins jusqu’au 10 juin 2021. La population est invitée à limiter ses déplacements et à respecter des consignes de sécurité (port du masque obligatoire, distanciation sociale…).

Bien que les frontières marocaines soient partiellement réouvertes depuis le 15 juillet, pour les ressortissants marocains et les étrangers résidant légalement au Maroc et depuis le 6 septembre les étrangers exemptés de visa à condition de disposer d’une invitation d’une entreprise marocaine ou d’une réservation d’hôtel, des restrictions supplémentaires ont été annoncés en raison de l’évolution de la pandémie. Par conséquent le gouvernement marocain a décidé de :

- Suspendre tous les vols de passagers directs entre le Maroc et la Belgique (et plusieurs autres pays) à partir du mardi 2 mars 2021 et ceci jusqu’à nouvel ordre.

- Durant cette période, l’accès au territoire marocain est également interdit aux voyageurs provenant de la Belgique, même via un pays tiers.

- Les voyages par ferrys à partir des ports de Sète (France) et de Gênes (Italie) sont actuellement suspendus.

Pour plus de détails, consultez le site des Affaires étrangères.

