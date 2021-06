Un nouveau Comité de concertation aura lieu vendredi: Jambon plaide pour des assouplissements dans l’horeca

Le ministre-président flamand Jan Jambon estime que cet été, de nouveaux assouplissements devraient être possibles dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, à condition que les chiffres aillent dans le bon sens. Il l’a déclaré dimanche dans De Zevende Dag sur Eén. Le point sera discuté vendredi lors de la prochaine réunion du Comité de concertation.

Le Comité de concertation a convenu vendredi dernier de prévoir une heure de fermeture uniforme pour le secteur de la restauration, lorsque les espaces intérieurs seront autorisés à rouvrir à partir du 9 juin. À partir de ce moment-là, il sera permis d’ouvrir de 5 heures à 23 h 30. Toutefois, des mesures telles que la distance d’un mètre et demi, le port d’un masque buccal lors des déplacements et un maximum de quatre personnes à une table resteront d’application.

Jambon attend avec impatience la prochaine réunion des gouvernements, qui se penchera sur les contacts sociaux de juillet et août. Il estime qu’il devrait être possible de rendre la règle des quatre personnes un peu large en juillet et août, puis de la laisser tomber en septembre. Ceci à condition qu’aucun variant n’apparaisse et que les chiffres continuent à évoluer de manière favorable.

Il a également prévenu que les mois à venir seront « l’été vers la liberté », « mais pas l’été de la liberté ». En d’autres termes, cela ne peut fonctionner que si nous maintenons tous les mesures mises en place.