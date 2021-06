Meghan Markle a accouché d’une petite fille, Lilibet Diana

La mère et l’enfant sont en bonne santé et se portent bien.

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé l’arrivée de leur fille dimanche.

« C’est avec une grande joie que le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, accueillent leur fille, Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor, dans le monde », a déclaré le couple dans un communiqué.

Lire aussi L’interview choc de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey ébranle la monarchie britannique

« Lili est née le vendredi 4 juin à 11 h 40 sous les soins de confiance des médecins et du personnel du Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie. Elle pesait 3,4 kg. La mère et l’enfant sont en bonne santé et se portent bien. »

Le couple a donné quelques explications sur le choix des prénoms. « Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la reine, dont le surnom familial est Lilibet. Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles. »

Lili rejoint le grand frère de 2 ans Archie, né peu de temps avant le premier anniversaire de mariage de Meghan et Harry.

« Le duc et la duchesse vous remercient pour vos vœux chaleureux et vos prières alors qu’ils profitent de ce moment spécial en famille », conclut le communiqué.

Lire aussi Règlements de comptes sanglants entre le couple Harry-Meghan et Buckingham Palace