Succession de Mehdi Bayat à la tête de la fédération: Godin et Van Craen candidats

Outre la révélation des comptes (6 millions de pertes au lieu du million de gains espéré, le Covid étant passé par là), la fédération a élu samedi son nouveau Conseil d’administration. Il se compose de quatre représentants de la Pro League (Michael Verschueren d’Anderlecht, Bruno Venanzi du Standard, Peter Willems d’OHL et Michel Louwagie de La Gantoise), de deux membres de l’ACFF, l’aile des amateurs francophones (l’avocat herstalien Philippe Godin et le Bruxellois Benjamin Vasseur), de deux membres de la VV, l’aile flamande (Marc Van Craen et Robert Huygens, président ad interim) et, c’est nouveau, de deux indépendants répondant aux critères de féminisation et de diversité voulues par les instances (Pascale Van Damme, vice-présidente d’une division de Dell, 52 ans, et l’avocat bruxellois Paul Van den Bulck, 55 ans).

C’est ce CA qui élira, fin août, le successeur de Mehdi Bayat à la présidence, qui sera obligatoirement l’un d’entre eux. Marc Van Craen a déclaré sa candidature alors que Philippe Godin, candidat malheureux il y a deux ans, verra normalement la sienne confirmée, le 19 juin, par l’AG de l’ACFF qui devrait en même temps réélire David Delferière à sa présidence. Quant à la Pro League, elle devrait porter la candidature de Michael Verschueren.

Cela reste à confirmer mais l’usage veut qu’en cas d’égalité (ce qui est plus probable à 10 votants qu’à 23 comme auparavant), c’est le plus ancien qui est élu, ce qui profiterait à Philippe Godin. Mais on n’en est pas encore là…