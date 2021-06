Rednic candidat au poste de T1 à Mouscron, Hayes approché pour être DS

« Pour vivre heureux, vivons cachés », un adage qui n’est pas toujours d’application dans les hautes sphères du Canonnier. La rencontre entre Paul Allaerts et Alex Hayes qui s’est déroulée fin de semaine passée a rapidement fuité. Les deux hommes ont échangé à Ostende pour dessiner les contours d’une future collaboration dans le cadre du renouveau de Mouscron en D1B. Alex Hayes s’apprête donc à passer d’un Excel à un autre, lui qui a occupé le poste de CEO de Virton d’août 2019 jusqu’à cette année. Ce Franco-Britannique a une expérience dans les médias (RTL, L’Équipe, Sky Sports, The Independant), comme agent (avec Robert Pirès ou encore Jérémy Aliadière) et en tant que dirigeant. Il a également travaillé pour le compte de Lorient. À l’Union Saint-Gilloise, il a occupé le poste de directeur sportif. « J’ai formé à 90 % l’équipe qui a pu aller en demi-finale de la Coupe lors de la saison 2018-2019 », avait expliqué l’intéressé à nos confrères de La Meuse lors de son arrivée à Virton. « Je suis allé chercher Lukas Elsner, un coach alors totalement inconnu. En février 2019, le club a décidé de ne pas continuer avec moi. J’ai digéré cette décision et la page est tournée me concernant. Je pense avoir laissé un bon souvenir aux supporters ou même aux joueurs ». À Virton, sa mission en tant que CEO fut moins réussie, marquée notamment par les difficultés extra-sportives du club gaumais, qui retrouvera cependant la D1B avec Mouscron lors du prochain exercice. En attendant l’officialisation de l’arrivée d’Alex Hayes à Mouscron, le dossier lié à l’arrivée d’un nouvel entraîneur n’est toujours pas ficelé. Le club hurlu a reçu la candidature de Mircea Rednic, qui avait assuré le maintien des Hurlus en D1A en 2017. La saison suivante, il avait mené ses ouailles vers le haut du classement en première partie de saison. Le Roumain avait ensuite été démis de ses fonctions à quatre journées de la fin, lui et sa direction ne se trouvaient alors plus du tout sur la même longueur d’ondes concernant les ambitions du club. Au sein du noyau, Benjamin Van Durmen ne souhaite pas prolonger son aventure à l’Excel (au même titre que Deni Hocko, Marko Bakic et Alessandro Ciranni qui doit passer ses tests physiques à Zulte Waregem à son retour de vacances, comme annoncé la semaine passée). Le médian passé par le Futurosport a levé la clause qui lui permet de changer d’air librement suite à la relégation. Il peut d’ores et déjà compter sur l’intérêt de Courtrai.