Alexander De Croo: le masque ne sera «plus important» en septembre ou en octobre

Frank Vandenbroucke et Alexander De Croo se sont exprimés ce dimanche sur le port du masque.

Le ministre de la Santé était l’invité de « C’est pas tous les jours dimanche » sur RTL TVI. « Si on a suffisamment de personnes qui sont deux fois vaccinées, donc totalement protégées, alors ça peut prendre fin. Il y a un espoir pour septembre ou octobre », a-t-il déclaré.

Invité du JT de 19h de RTL, Alexander De Croo s’est également exprimé sur le sujet. Il a rappelé qu’il restait pour l’instant une « protection très importante ». « La vaccination avance à très grande vitesse, mais les personnes complètement vaccinées aujourd’hui, c’est 27 % de la population. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes dans un lieu public avec des gens autour de vous, c’est quand même mieux de garder le masque pour l’instant pour être sûr qu’on ne contamine pas quelqu’un sans le vouloir ».

Le Premier ministre a ensuite avancé une date pour ‘tomber le masque’. « Puisque cette campagne de vaccination avance vite, je pense qu’on peut estimer qu’au mois de septembre, et certainement octobre, on sera dans une période où le masque ne sera plus important. Il n’y aura plus l’obligation de le porter si les choses évoluent comme on le voit maintenant. Mais pour l’instant, il n’y a pas d’indication que les choses se passeraient mal ».