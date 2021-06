Belgique – Croatie: Eden Hazard effectue son retour avec les Diables après plus d’un an et demi d’absence (vidéo)

Eden Hazard a fait son grand retour avec les Diables ! Après plus d’un an et demi d’absence, 566 jours exactement, en sélection nationale suite à diverses blessures, le Brainois est monté au jeu en fin de rencontre ce dimanche, en match amical contre la Croatie. Une excellente nouvelle pour Roberto Martinez, à six petits jours de l’entrée en matière de la Belgique à l’Euro, contre la Russie.

Pour rappel, la dernière apparition d’Hazard avec la sélection belge remontait au 19 novembre 2019, et une victoire 6-1 face à Chypre lors des qualifications pour… l’Euro 2020. Le joueur du Real Madrid avait alors délivré une passe décisive dans le large succès des Diables.