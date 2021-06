Romelu Lukaku se montre confiant après le match face à la Croatie: «Notre collectif est plus fort qu’il y a trois ans»

La Belgique a remporté son dernier match de préparation avant le début de l’Euro 2020 grâce à un but du meilleur buteur de la sélection de tous les temps, Romelu Lukaku. Une reprise du pied droit (son pied faible !) envoyée victorieusement au fond des filets croates en première mi-temps. A l’issue de la rencontre, le numéro 9 belge se montrait confiant en vue du tournoi qui s’annonce.

« Je pense qu’on a fait un bon match, un match complet, on a montré de la maturité, qu’on pouvait defendre avec le ballon. Je suis content de cette performance. »

Les attentes du peuple belge sont énormes après la demi-finale perdue face à la France à la Coupe du monde 2018. Une rencontre que les Diables n’ont jamais vraiment oublié.

« Comparé à il y a trois ans, je pense que l’on est plus fort, le collectif est plus fort. On montre de la maturité, on est beaucoup plus agressif. Il y a des moments dans le match où on doit defendre, il n’y a pas que la possesion qui compte », a ajouté Romelu Lukaku.

La Belgique disputera son premier match de l’Euro face à la Russie, le 12 juin prochain.