Roberto Martinez le confirme: «Axel Witsel sera dans les 26 à l’Euro»

Roberto Martinez, quel est votre sentiment après cette courte victoire face à la Croatie ?

La Croatie est l’une des meilleures équipes du monde au niveau de ses joueurs créatifs dans l’entrejeu, on a dû apprendre à jouer différemment en perte de balle. Cela a pris six minutes de mise en place mais on a bien communiqué. De ce point de vue, on a travaillé énormément, on a vu de belles transitions, de belles pénétrations. On a montré qu’on était flexibles tactiquement, trois jours après avoir affronté la Grèce.

À quel point était-ce important pour vous d’obtenir cette victoire et de ne pas encaisser de but ?

Là où je suis content, c’est que j’ai eu le sentiment que mon équipe jouait un match très compétitif, loin d’un amical. Au niveau de la concentration, de la communication, cela change beaucoup de choses. Les premières minutes du match nous ont forcés à beaucoup défendre, mais les joueurs sont restés concentrés jusqu’à la fin, à commencer par Thibaut (Courtois) qui a eu un arrêt important en fin de match. Il y a eu de l’intensité et sur le terrain, nous avons ressemblé à une équipe. La seule critique que je peux adresser à mes joueurs, c’est de ne pas avoir marqué plus car nous avons eu les occasions pour le faire.

Pourquoi Christian Benteke n’a-t-il pas reçu de temps de jeu lors de ces deux matches de préparation ?

J’avais le sentiment qu’il était important de laisser Romelu sur le terrain durant nonante minutes, notamment sur le plan physique. Pour Christian, je suis convaincu qu’il sera prêt lorsqu’il devra entrer sur le terrain à l’Euro.

Avez-vous des nouvelles de Leandro Trossard, présent sur la feuille mais absent sur le banc ?

Ce matin, il ne se sentait pas bien, il avait une douleur musculaire qui s’est réveillée en marchant. Nous n’avons pas voulu prendre de risque, il est pour l’instant incertain. Pour Boyata, on verra dans les prochains jours comment sa blessure évolue.

À six jours de l’Euro, où se situe votre équipe selon vous ?

Nous allons grandir au sein du tournoi. Il y a des joueurs qui ont fait leur retour, à commencer à Eden qui va devoir maintenant se préparer pour être totalement fit. J’ai été impressionné par Axel Witsel, qui sera définitivement dans la liste des 26. Depuis sept jours ici, j’ai vu une équipe qui est prête à performer.