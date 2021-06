«Une performance charismatique et totale»: la prestation de Lukaku face à la Croatie séduit la presse européenne

La Belgique a bien conclu sa préparation pour l’Euro avec une victoire 1-0 sur la Croatie. Une prestation face aux vice-champions du monde plus convaincante que celle proposée jeudi dernier contre la Grèce. La presse européenne n’a pas manqué de mettre en lumière la performance de Romelu Lukaku, l’unique buteur de la rencontre.

« De ce Belgique-Croatie, il faut extraire la performance de Romelu Lukaku », écrit L’Équipe. « S’il s’est montré opportuniste pour punir le manque d’agressivité de ses adversaires et marquer d’une reprise en pivot son 60e but en sélection (38e), l’attaquant des Diables rouges a réalisé sept minutes plus tôt une action d’une grande classe. Après avoir contrôlé le ballon de la poitrine, il se l’est emmené malgré la pression de trois joueurs et a frappé du gauche, en glissant, sur l’équerre. Dans la foulée, Carrasco a expédié le ballon sur la barre, de la tête (31e). »

Toujours en France, RMC Sport estime que « les hommes de Roberto Martinez ont rendu une bonne copie. « Sérieux et appliqués dans leur 3-4-3, les Belges ont fait la différence avant la pause en profitant d’un manque d’agressivité de la défense adverse. Après avoir confisqué le ballon dans les premières minutes, les vice-champions du monde croates ont peu à peu perdu le contrôle de la partie, fragilisés par cette ouverture du score et à la peine offensivement. » Sur Eurosport, on peut lire que « la Belgique semble prête à débuter son Euro, elle a affiné ses repères tactiques. »

Pour la Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku a été l’homme du match. « Un but, une frappe sur le poteau après une splendide action personnelle, de nombreux repères et un leadership : c’était une performance charismatique et totale de la part de Big Rom », écrit le quotidien italien.

« Si Lukaku sourit, la Belgique sourit », titre AS en Espagne. « L’attaquant de l’Inter a marqué en première mi-temps un but dans lequel il a montré l’agilité qui le caractérise. L’équipe de Roberto Martinez, bien que sans fioritures, était meilleure que cette équipe de Croatie qui a du mal à se remettre sur pied et que même Modric lui-même ne semble pas pouvoir arranger. À partir de la 30e minute, la balance a commencé à pencher en faveur de la Belgique. Le but de Lukaku est tombé après plusieurs tentatives, mais qui d’autre aurait pu marquer ? L’attaquant de l’Inter a récupéré un rebond dans la surface de réparation des six mètres et n’a pas hésité à lever le pied dans un mouvement acrobatique et à placer le ballon dans le but. Il pèse 94 kilos, mais peu sont aussi agiles que lui. »

Enfin, en Allemagne, Kicker est sur la même onde au sujet de l’attaquant des Diables : « Lukaku fait de la répétition générale de la Belgique un succès ».