Déconfinement: horeca, entreprises… ce qui change le 9 juin

De nouveaux assouplissements entrent en vigueur le mercredi 9 juin. Dès mercredi, on pourra ouvrir dans l’horeca à 5 heures du matin, et l’heure de fermeture à l’intérieur comme en extérieur est fixée à 23 h 30.

L’arrêté royal précise également que l’interdiction générale de la vente de boissons alcoolisées entre 22h et 5h est levée. Le texte stipule aussi qu’il est désormais autorisé de faire du shopping à deux (sans compter les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis et les accompagnateurs de personnes ayant besoin d’une assistance). Les magasins de nuit sont désormais autorisés à rester ouverts jusque 23 h 30. Enfin, il n’y a plus de limite de temps pour visiter les magasins et les prestataires de services.

Les entreprises, associations et services peuvent planifier des moments de retour pour les personnes qui y sont employées. Ces moments de retour peuvent s’élever à maximum un jour ouvrable par semaine par personne. Par jour, un maximum de 20 % des personnes pour lesquelles le télétravail à domicile est obligatoire, peuvent être présentes simultanément dans l’unité d’établissement, à l’exception des PME comptant moins de dix personnes employées, un maximum de cinq personnes pouvant être présentes dans l’unité d’établissement.