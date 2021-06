L'Allemand Mathias Miedreich va prendre les commandes d'Umicore

L'Allemand Mathias Miedreich a été choisi pour succéder à Marc Grynberg en tant que CEO d'Umicore, a annoncé lundi le groupe spécialisé dans la technologie des matériaux. La succession s'opérera au cours du quatrième trimestre de cette année.

Né en 1975, Mathias Miedreich est actuellement membre du comité exécutif de Faurecia, un équipementier automobile. L'homme affiche plus de 20 ans d'expérience dans le secteur automobile.

Le conseil de surveillance proposera également la nomination du nouveau CEO au conseil de surveillance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2023.

"Les excellents résultats de l'entreprise, qui s'est transformée en l'un des principaux acteurs dans le domaine de la mobilité propre et du recyclage, sont remarquables, et inégalés dans le secteur. Le potentiel d'Umicore est énorme, et je suis honoré que le conseil de surveillance m'ait choisi pour mener la société vers la prochaine phase de croissance durable et de leadership technologique", réagit le principal intéressé, cité dans un communiqué. "Je suis convaincu que, grâce à l'expérience que j'ai acquise, je serai en mesure de contribuer de manière significative non seulement à la croissance d'Umicore, mais surtout à son impact sur un monde sans émissions nettes de CO2".