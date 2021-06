Diables rouges: revivez en vidéo la victoire de la Belgique contre la Croatie

La Belgique a retrouvé son allant offensif et sa maîtrise dimanche face à la Croatie dans son dernier match de préparation avant l’Euro. Grâce à un but de Romelu Lukaku, les Diables rouges se sont imposés 1-0. La Belgique, qui a aussi vu Eden Hazard effectuer son retour après plus d’un an et demi d’absence, débutera son tournoi continental dans six jours déjà contre la Russie, à Saint-Pétersbourg.

Si vous avez manqué cette rencontre, nous vous proposons une séance de rattrapage en vidéo.

