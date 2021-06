Action de grève pour les infirmiers et urgentistes de l’hôpital Erasme

Ce lundi, le personnel infirmier des services de soins intensifs (USI) et des urgences de l’hôpital Erasme à Bruxelles démarre une action de grève à partir de 13 h. Cette grève s’inscrit dans la continuité de la publication de la lettre ouverte diffusée le 12 mai dernier initiée par les responsables des services concernés de l’hôpital à la suite des vagues successives de la pandémie de covid.

Le personnel hospitalier souhaite, par cette action, rappeler les difficultés et les limites du système de santé actuel ainsi que les conditions de travail dans lesquelles les infirmiers et urgentistes doivent exercer. Ils soulignent également le manque de soutien et d’attention de la part des autorités de tutelle. « Alors que nous menions une bataille inégale, nous avons essuyé des agressions multiples, une prime dérisoire aux lance-pierres à la limite du manque de respect s’ajoutant à une dévalorisation constante de notre profession et de son image », indique le communiqué de presse du collectif représentant les infirmiers intensivistes et urgentistes de l’hôpital Erasme.

La revalorisation académique, l’uniformisation des études et la revalorisation salariale font partie des revendications principales de l’action. « Nous estimons qu’en plus d’être une illustration flagrante du manque de connaissance de l’autorité sur la diversité et les spécificités du travail technique et intellectuel des praticiens, cela mènera à moyen ou long terme à la disparition des spécialistes par manque de valorisation et de facto à une diminution de la qualité de prise en charge et de la sécurité des patients. »

Le collectif représentant les infirmiers intensivistes et urgentistes de l’hôpital appellent aussi tous les autres praticiens qu’ils travaillent à l’hôpital Erasme ou non à les rejoindre dans ce combat.