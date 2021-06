L'action argenx subit le contrecoup de la fin d'une collaboration avec Johnson & Johnson

L'action de la biotech argenx reculait de plus de six pour cent lundi matin en Bourse, après l'annonce de la fin d'une collaboration avec une filiale du géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson, autour du développement et de la commercialisation d'un médicament contre la leucémie aigüe myéloïde.