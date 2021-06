Appel aux Bruxellois: quelle est la qualité de l’air dans votre rue?

Participez à la plus grande recherche citoyenne sur la qualité de l’air jamais menée à Bruxelles. Devenez l’un des 3.000 CurieuzenAirs et mesurez la qualité de l’air dans votre rue.

Savez-vous quel air vous respirez à Bruxelles ? Quand vous faites du sport, lorsque vous êtes assis à une terrasse, lorsque vous vous rendez à votre travail, lorsque vous êtes dans les embouteillages… Savez-vous ce que vos enfants inhalent lorsqu’ils sont à l’école ? Si parfois à Bruxelles, le fond de l’air effraie, il est de salubrité publique de le regarder de plus près. C’est le but de l’opération CurieuzenAir à laquelle Le Soir s’associe. Un vaste projet scientifique qui associe 3.000 citoyens pour établir la carte la plus précise de la pollution de l’air jamais réalisée à Bruxelles.

La campagne Curieuzenair se déroulera jusqu’en février 2022. Dans un premier temps, un appel aux candidats « mesureurs » est lancé. Ils ont jusqu’au 13 juin pour se faire connaître via ce lien. Une sélection de 3.000 points de mesure sera faite à partir de l’ensemble des candidatures. Il s’agit de s’assurer d’une bonne couverture du territoire de la région bruxelloise, de mesurer des lieux notoirement très pollués, comme des endroits où l’air est plus pur.

Ainsi, du 25 septembre au 25 octobre prochain, trois mille lieux dans Bruxelles accueilleront deux petits tubes permettant de mesurer la concentration mensuelle en dioxyde d’azote (NO2), un des principaux polluants dans notre pays, principalement issu du trafic routier. Voici le lien pour s’inscrire.