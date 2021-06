Buteur face à la Croatie, Romelu Lukaku atteint la barre des 60 buts en sélection: seuls trois joueurs ont été plus rapides dans l’histoire

Avec 60 buts en 93 matches disputés, Romelu Lukaku fait notamment mieux que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Romelu Lukaku a poursuivi sa superbe saison ce dimanche, en inscrivant le seul et unique but de la victoire des Diables rouges contre la Croatie, après une prestation XXL. Une nouvelle réalisation qui permet au meilleur buteur de l’histoire des Diables rouges d’atteindre la barre symbolique des 60 buts en sélection, le tout en seulement 93 matches disputés.

Selon les statistiques publiées par Gracenote Live, l’attaquant de l’Inter devient même le 4e joueur le plus rapide pour atteindre les 60 buts en équipe nationale. Seuls l’Allemand Gerd Müller (48), et les Hongrois Sándor Kocsis (50) et Ferenc Puskás (52) font mieux que lui.

Ce qui place Romelu Lukaku devant Neymar (95), Didier Drogba (96), Miroslav Klose (107), Robert Lewandowski (109), Zlatan Ibrahimovic (110), Luis Suarez (114), ou encore Lionel Messi (121) et Cristiano Ronaldo (129) !