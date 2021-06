Daimler va réduire son réseau de distribution

Le groupe automobile allemand Daimler, propriétaire de Mercedes-Benz, va réduire la taille de son réseau et souhaite céder à des investisseurs 25 showrooms et ateliers en Belgique, au Royaume-Uni et en Espagne, rapporte le journal allemand Handelsblatt. L'information a été confirmée par Daimler. L'objectif de la manœuvre est de réduire les coûts.