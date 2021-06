Le moment est-il venu de remplacer votre chaudière ?

Changer votre chaudière avant qu’elle ne fonctionne plus du tout pourrait vous faire économiser pas mal d’euros. En combustible mais aussi en frais de réparations inutiles. Savez-vous, par exemple, qu’une nouvelle chaudière à condensation permet d’économiser jusqu’à 30% sur la facture d’énergie par rapport à une chaudière qui n’est pas à condensation ? Ou qu’une vieille chaudière de plus de 20 ans émet 1 tonne de CO 2 de plus par an qu’un modèle récent ?

Oui mais… comment savoir si le moment est réellement venu de remplacer votre appareil de chauffage ? Cocher ne serait-ce qu’un des items de la check-list ci-dessous le confirmera. Alors imaginez si vous en pointez plusieurs…

Check-list des signaux qu’il est temps de changer de chaudière

Votre chaudière n’est pas une chaudière à condensation (elle consomme alors 30% de plus)

Elle a plus de 15 ans (et ne respecte sûrement plus les critères environnementaux actuels)

Son rendement était sous les 90% lors du dernier contrôle périodique (une chaudière au top affiche un rendement

de 100 à 109 %)

Les pannes sont de plus en plus nombreuses (et vous ont coûté plus de 500€ après 10 ans)

Chauffer vos pièce et l’eau chaude exige plus de temps

Vous avez amélioré l’isolation de votre maison (une plus petite chaudière sera plus économique)

La famille s’est agrandie, ou l’inverse (votre chaudière n’est plus adaptée à vos besoins énergétiques)

Trouver les pièces de rechange pour votre chaudière est de plus en plus compliqué (et ça ne va pas s’arranger)

Elle est devenue trop encombrante (une chaudière murale = gain de place assuré !)

Votre chaudière remplit les conditions pour être remplacée ? La question est maintenant : combien cela va-t-il vous coûter …

En moyenne, le prix d’une chaudière à condensation au gaz tourne autour des 4 500 €. Pour un équivalent au mazout, il faut compter environ 6 500 €. Mais ce changement d’appareil de chauffage est peut-être l’occasion aussi de passer du mazout gaz ? D’autant que les chaudières au mazout ne pourront plus être commercialisées à Bruxelles en 2025, en 2035 en Wallonie.

