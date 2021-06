Diables rouges: les 5 choses à savoir sur Yannick Carrasco (vidéo)

1. Contrairement à de nombreux footballeurs, il n’est pas un adepte des réseaux sociaux. « Même si mon entourage professionnel le regrette, parce que cela pourrait être utile à ma carrière », a-t-il avoué à la RTBF. Il est conscient que certains joueurs ont plus d’estime ou sont mieux cotés en raison de leur présence active sur les RS.

2. Dans sa carrière, il a déjà évolué avec de grands joueurs mais selon lui, le plus grand avec lequel il a joué, c’est… Eden Hazard ! Un peu fayot là, non ?

3. En janvier dernier, suite à une tempête de neige qui a touché Madrid, Carrasco a fait le buzz dans les médias espagnols au volant d’une Fiat Panda. Dans l’impossibilité de se déplacer avec son véhicule, le Diable rouge a emprunté la voiture de son voisin. Ce modèle des années 80 « roule bien dans la neige », a-t-il expliqué.

4. Yannick Carrasco est le premier Belge buteur en finale de la Ligue des Champions. Cela n’a toutefois pas permis à l’Atletico de s’imposer face au Real Madrid.

5. À l’instar de Witsel, il a évolué en Chine. Il estime être devenu plus fort en jouant là-bas. Son argument : A Dalian, il était la star de l’équipe et avait toutes les responsabilités sur ses épaules… Une certitude, il n’a pas perdu ses qualités en revenant à l’Atletico deux ans plus tard.