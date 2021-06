Roland-Garros: Benoît Paire s’emporte une nouvelle fois, et s’en prend à l’organisation

Et si Medvedev nous l’avait joué à l’envers ? À force de se plaindre de la terre battue et de sortir son zéro pointé, avant ce Roland-Garros, le Russe a échappé à toute la pression pourtant liée à son rang de nº2 mondial, juste devant Nadal ! Et le voici, ce mardi, à l’aise pour un quart de finale de prestige où justement Tsitsipas, l’outsider nº1 de cette édition, jouera très gros ! Bien joué Daniil ?