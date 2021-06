Une bombe de la seconde guerre mondiale découverte à Brussels Airport, le trafic aérien dévié

Dans un communiqué de presse, le Médiateur aérien du gouvernement fédéral informe que des procédures de survol inhabituelles et exceptionnelles de jour ont lieu en ce moment précis, et jusqu’à 20 heures à Brussels Airport.

En effet, suite à la découverte ce lundi midi d’une bombe datant vraisemblablement de la seconde guerre mondiale aux abords de la piste 07L/25R de l’Aérodrome de Bruxelles-National, le trafic aérien sera jusqu’à 20 heures dévié exceptionnellement et uniquement sur la piste 07 Right, puisque la piste 01/19 sera également fermée à tout trafic lors des tentatives de déminage à partir de 15 h 30.

Les avions atterriront en mode visuel par Dilbeek, Anderlecht (Moortebeek, Prince de Liège), Molenbeek (Machtens, Ribaucourt), Gare du Nord, Schaerbeek et Evere (Josaphat, Olympiades) et Zaventem-Village via la piste 07 Right.

Les décollages se feront par Erps-Werps, Tildonk, Rotselaar, Holsbeek et Lubeek en piste 07 Right, procédure Leuven Rechtdoor.

Comme toujours, le Service de Médiation publiera une actualisation heure par heure de la situation, et organisera une permanence d’information jusqu’à 22 heures ce soir.

Les bourgmestres des communes survolées concernées ont été informés de la situation particulière d’organisation du trafic uniquement par la piste 07 Right.