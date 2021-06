Le Comité de concertation prévu vendredi est repoussé d’une semaine

Le Comité de concertation qui était prévu vendredi aura lieu une semaine plus tard, a-t-on confirmé lundi au cabinet du Premier ministre Alexander De Croo.

Vendredi dernier, les différents gouvernements du pays s’étaient retrouvés autour des règles pour les voyages estivaux et les déplacements au-delà des frontières. On avait aussi parlé des heures d’ouvertures des bars et restaurants.

Vendredi prochain, il était prévu de discuter des contacts sociaux pour les mois de juillet et août, un sujet qui est remis au vendredi 18 juin.